Nobel de la Paz 2026 para Navi Pillay, la jueza que enfrentó el apartheid y defendió a Mandela

La jueza sudafricana Navanethem “Navi” Pillay fue galardonada este viernes con el Premio Nobel de la Paz 2026, por su trabajo a favor de la paz, los derechos humanos y el respeto del derecho internacional.

El Comité Nobel Noruego fundamentó la elección en sus “esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional” y destacó la continuidad de una trayectoria marcada por la defensa de principios jurídicos universales.

Según consignó Noticias Argentinas, los primeros años de Pillay estuvieron ligados a la defensa de Nelson Mandela y de otras personas perseguidas por el régimen del apartheid. Más tarde desarrolló una extensa carrera judicial vinculada con algunos de los principales procesos internacionales de las últimas décadas.

El Comité remarcó además que Pillay exigió responsabilidades tanto a Estados como a dirigentes políticos y colocó el Estado de derecho y la protección de las víctimas de conflictos y violencia como ejes de su actividad profesional.

El Nobel de la Paz es el quinto galardón anunciado esta semana, después de Medicina, Física, Química y Literatura. En 2025, la distinción había sido otorgada a la dirigente venezolana María Corina Machado.