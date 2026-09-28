Cómo la retirada del Estado nacional fractura el acceso al aborto

Mientras en las calles se multiplican las expresiones de defensa de los derechos sexuales y reproductivos en el marco de una nueva conmemoración global, el sistema sanitario transita una transformación profunda marcada por el repliegue de la Nación.

Con la decisión de frenar la compra y distribución centralizada de los medicamentos esenciales para garantizar las prácticas —como el misoprostol y la mifepristona—, el Gobierno nacional trasladó de manera unilateral la responsabilidad financiera a las provincias, desarmando la red federal de abastecimiento que se había consolidado en los primeros años de implementación.

Esta retirada federal no provocó un derrumbe absoluto de las estadísticas —los informes de organizaciones especializadas confirman que el volumen de intervenciones en el sector público se mantuvo estable gracias al esfuerzo presupuestario de las jurisdicciones—, pero sí abrió una brecha alarmante en las condiciones de acceso según el código postal, disparando los faltantes de insumos y multiplicando las denuncias por obstáculos burocráticos y restricciones locales.

Las consecuencias de este desfinanciamiento estructural se extienden más allá de la provisión de fármacos, afectando de lleno a programas clave como el Plan ENIA y debilitando la rectoría sanitaria del Estado en un contexto donde los tribunales comienzan a frenar intentos municipales de imponer requisitos inconstitucionales.

Ante este escenario, en el que la legislación nacional sobrevive gracias a la resistencia en red de los equipos de salud locales, las provincias y las organizaciones sociales, la disputa por el derecho al aborto ha abandonado temporalmente los recintos legislativos para librarse en el terreno de los presupuestos provinciales, los circuitos administrativos y la trinchera cotidiana de los hospitales públicos.

(Con información de Página12)