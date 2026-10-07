Privatización del Belgrano Cargas: reorganizan talleres en el norte y otras regiones

El Ministerio de Economía dio un nuevo paso dentro del proceso de privatización total de Belgrano Cargas y Logística al asignarle sectores ferroviarios que hasta ahora se encontraban bajo jurisdicción de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIFSA). La decisión fue establecida mediante la Resolución 1761/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la Nación.

El expediente recuerda que el esquema aprobado para privatizar Belgrano Cargas contempla una desintegración vertical de la compañía, separando sus unidades de material rodante, vías e inmuebles aledaños y talleres. Ese procedimiento había sido autorizado por el Decreto 67/2025 y posteriormente iniciado por Economía.

La nueva resolución asigna a Belgrano Cargas sectores correspondientes a los talleres de San Cristóbal, en Santa Fe; Tafí Viejo, en Tucumán; y Monte Caseros, en Corrientes. Economía deja expresamente asentado que esos inmuebles formarán parte del proceso de privatización de la empresa.

En el caso de la Línea Belgrano, la medida alcanza al cuadro de estación Tafí Viejo, un punto de particular relevancia para el sistema ferroviario del norte argentino. La resolución asigna formalmente esos sectores a Belgrano Cargas como parte de la reorganización previa al avance del proceso de privatización.