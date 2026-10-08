La poeta canadiense Anne Carson ganó el Nobel de Literatura

La escritora canadiense Anne Carson ganó este jueves el Premio Nobel de Literatura 2026, según informó Clarín tras el anuncio realizado en Estocolmo. La autora, de 76 años, era una de las favoritas recurrentes para quedarse con la máxima distinción de las letras.

Nacida en Toronto en 1950, Carson construyó una obra difícil de encasillar, en la que conviven poesía, ensayo, narrativa, traducción y referencias constantes a la literatura clásica griega. Esa mezcla de registros se convirtió en una de las principales marcas de su producción.

Entre sus títulos más reconocidos aparecen “Autobiografía de rojo”, “La belleza del marido” y “Eros, el dulce-amargo”. Además de escritora, desarrolló una extensa trayectoria académica vinculada con la literatura clásica y comparada.

Carson ya había obtenido importantes reconocimientos internacionales, entre ellos el Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2020. Su nombre figuraba desde hacía años en las quinielas del Nobel y volvió a ubicarse entre las principales candidatas durante las horas previas al anuncio de este jueves.