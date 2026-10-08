El aeropuerto de Salta opera con normalidad, pero registra demoras y un vuelo cancelado

El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes continúa funcionando con normalidad este jueves 8 de octubre, pese a las condiciones de nubosidad que afectan a Salta. Desde Defensa Civil indicaron que la terminal permanece operativa y que los vuelos continúan de acuerdo con la programación de cada compañía.

No obstante, una consulta realizada a las 9:39 en el sitio oficial de Aeropuertos Argentina mostraba varias modificaciones. El vuelo AR1495 hacia Aeroparque, previsto para las 10:55, figuraba demorado hasta las 11:50, mientras que el AR1503, también con destino a Aeroparque, pasó de las 13:20 a las 14:25.

También presentaba demora el vuelo AR1795 hacia Puerto Iguazú, originalmente programado para las 14:25 y reprogramado para las 15:25. Para la noche, el AR1497 a Aeroparque, previsto a las 22:20, aparecía demorado hasta las 22:45.

En tanto, el servicio FT005 con destino a Proyectos Mineros, programado para las 11:50, figuraba como cancelado. El resto de los principales vuelos comerciales de la jornada aparecía, hasta esa actualización, en horario.

Defensa Civil recomendó a quienes tengan previsto viajar consultar el estado de su vuelo directamente con la aerolínea antes de trasladarse al aeropuerto, especialmente ante las condiciones meteorológicas y posibles modificaciones operativas.