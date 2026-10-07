El hogar tras la pandemia: nuevas necesidades y formas de habitar

La pandemia dejó cambios en la manera de pensar y diseñar las viviendas. La necesidad de permanecer durante largos períodos dentro del hogar llevó a muchas familias a replantear la distribución de los ambientes, los accesos y los espacios compartidos, así lo explicó en Aries la vicepresidenta del Colegio de Arquitectos, Montserrat Bonduri Miralpeix.

La arquitecta señaló que una de las modificaciones más concretas apareció en los ingresos a las casas. Después del aislamiento, algunos proyectos comenzaron a incorporar baños con acceso independiente desde el garaje o espacios intermedios para dejar ropa y calzado antes de entrar a la vivienda.

“En algunos proyectos que nos tocó proyectar post pandemia fue que el garaje tenga un baño de acceso independiente fuera de la casa, que sea de servicio, o que tenga como una antecámara”, explicó.

Bonduri Miralpeix indicó que estos cambios respondieron a nuevas preocupaciones relacionadas con la higiene y la separación entre los espacios exteriores e interiores, que adquirieron importancia durante la emergencia sanitaria.

Otro de los efectos estuvo vinculado con la convivencia. La permanencia de varios integrantes de una familia dentro de una misma casa puso en evidencia dificultades que antes podían pasar inadvertidas por las rutinas laborales y escolares.

“El hecho de que la gente haya estado tanto tiempo permaneciendo dentro de las casas hizo que viera de qué manera estaba viviendo y cómo, si les llega a pasar lo mismo, van a sobrevivir ahí adentro”, sostuvo.

En ese contexto, explicó que comenzaron a surgir pedidos para ampliar ambientes o subdividir espacios, de acuerdo con las necesidades de cada familia. “No es lo mismo cuando uno va y viene, va y viene, a cuando tiene que permanecer muchísimas horas”, señaló, al referirse a las dificultades de compartir una vivienda durante períodos prolongados.

La arquitecta también observó que el aislamiento despertó un mayor interés por las reformas domésticas. Según relató, muchas personas comenzaron a mirar programas de remodelación y a realizar modificaciones por su cuenta.

“Cuando nosotros desarrollamos un proyecto como arquitectos, tenemos que interpretar lo que el cliente quiere, no lo que queremos nosotros. Nosotros lo que hacemos es justamente darle este aspecto técnico y poder materializar el sueño que tiene de una casa”, afirmó.