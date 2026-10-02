Vestidos de egresados: crecen los modelos creados con IA

Con el inicio de la temporada de fiestas de egresados, casamientos y celebraciones de fin de año, el mercado de vestidos en Salta muestra un cambio claro: el alquiler a estrenar gana terreno frente a la compra. Así lo explicó Gustavo Cabero, diseñador y dueño de Sovia, en diálogo con Aries.

“Subió mucho más lo que es alquiler a estrenar que ventas”, señaló. La modalidad permite que la clienta llegue con una idea, se diseñe una prenda especialmente para su cuerpo y, en lugar de comprarla, la alquile para esa noche. Cabero explicó que muchas personas evitan así invertir en vestidos que después permanecen guardados y no vuelven a utilizar.

En cuanto a tendencias, los corsets volvieron con fuerza, aunque conviven con vestidos de una sola pieza, tajos, transparencias y modelos más audaces. La personalización también adquirió protagonismo: muchas jóvenes llegan incluso con diseños creados mediante inteligencia artificial, que luego deben adaptarse para determinar si realmente pueden confeccionarse. La comodidad, remarcó, sigue siendo fundamental para poder atravesar toda la fiesta sin que el vestido limite el movimiento.

Cabero señaló además que septiembre tuvo algo más de movimiento que el mismo mes del año pasado, aunque también cambió el momento de compra. “Antes la gente venía del primero al 15; ahora están viniendo todos a fin de mes, del 20 al 30”, contó, y lo vinculó con los cierres de las tarjetas. Sovia lleva 26 años en Salta y, según destacó el diseñador, fue la primera marca registrada de alta costura de la provincia.