Sáenz se reunió con el padre de Cassandre Bouvier en París

El gobernador Gustavo Sáenz se reunió este viernes, en París, con Jean-Michel Bouvier, padre de Cassandre Bouvier, una de las dos turistas francesas asesinadas en Salta en 2011 junto a Houria Moumni.

Durante el encuentro, el mandatario ratificó la disposición de la Provincia para colaborar con las actuaciones vinculadas al caso. “Desde Salta nuestro compromiso es colaborar con todo aquello que las autoridades competentes nos demanden, como lo venimos haciendo desde un principio”, afirmó.

Sáenz también se refirió al camino recorrido por Jean-Michel Bouvier desde el asesinato de su hija y destacó su búsqueda por conocer lo ocurrido. “Jean-Michel Bouvier es una persona de gran entereza y un padre que transformó su dolor en una lucha por la búsqueda de la verdad”, expresó.

El encuentro se produjo durante la estadía de Sáenz en París, donde participa de una agenda que incluyó reuniones con autoridades y representantes del sector privado en el marco de la Argentina Week.