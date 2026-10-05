Extranjerización de la tierra: advierten que el foco también debe ponerse en el uso del suelo

En ‘No es una tarde cualquiera’, por Aries, Cristian Venencia - doctor en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, profesional adscripto de Sociología Ambiental de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNSa e integrante del Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (INENCO-unas) – brindó detalles del último trabajo realizado por el Equipo Técnico Regional de Carga de Datos y Análisis de Land Matrix LAC sobre las transacciones de tierras a nivel mundial.

“El proceso de extranjerización de tierras es un dinámico y complejo. Nosotros pudimos detectar que no se trata solo de extranjeros comprando tierras, sino también de capitales nacionales”, señaló el especialista, resaltando que, en Argentina, el 67% de los inversores son nacionales y en el Chaco salteño el 64%.

Indicó que en el Chaco salteño la tierra se utiliza para la producción agropecuaria, mientras que en el resto del país se suman actividades como la minería.

Así las cosas, Venencia aseguró que más allá de preguntarse sobre la procedencia de quienes compran tierras, el debate debe hacer foco también en el uso que se hace de la misma. “Lo que sucede en el Chaco salteño es que está afectado por la expansión de la frontera agropecuaria y por estas inversiones”, sostuvo, y advirtió que esto afecta a los pequeños productores que, en muchos casos, no tiene títulos de propiedad y terminan en conflictos con los inversores.

Finalizando, el especialista consideró que la problemática descripta recrudece por la decisión del gobierno nacional de derogar la ley que impedía los desalojos, por un lado, mientras que en la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsó dejó claramente establecida la posibilidad de desalojarlos mediante un trámite casi exprés.