Fuga de Martínez: pedirán domiciliaria para las madres de sus hijos

Ariel Ernesto Vázquez es uno de los abogados de la causa por lavado de activos que tiene 11 imputados y por lo cual la justicia federal libró allanamientos durante el fin de semana pasado en el norte provincial; momento en el que se fugó Carlos "Conejo" Martinez que se entregó ayer durante la tarde y quedó alojado en Orán.

Vázquez representa a las madres de los hijos de Martínez, a su actual pareja y la ex. En comunicación con NyN por Aries informó que el Ministerio Público Fiscal las acusa de ser “las destinatarias finales del lavado de activos que hacía esta esta organización”. Sobre la figura, el abogado indicó que al ser una investigación que ya lleva dos años, deben estudiarlo a fondo para tener en claro los alcances de la acusación y trazar las estrategias legales.

Sobre a qué se dedicaban ambas mujeres, el abogado indicó que “una es ama de casa y la otra comerciante”.

Ambas mujeres fueron detenidas durante los allanamientos del sábado, una se encuentra alojada en Jujuy. Lo que cuestionó el defensor porque “el juez en su momento no valoró la existencia de menores de edad” e indicó que ambas tienen hijos con Martínez de 3, 4 y 6 años. “Una de ellas tiene 3 hijos, de 10, 6 y 3 años. Y la otra persona tiene 4 hijos que también van en esa edad. El juez de garantías no valoró esto”, aseveró sobre la decisión que apelará para pedir la prisión domiciliaria.

El juez Gustavo Montoya fue quién llevó a cargo la audiencia del martes pasado.