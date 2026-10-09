Viernes gris y fresco en Salta: se esperan lloviznas y una máxima de 18°

Salta Capital tendrá este viernes 9 de octubre una jornada fresca, húmeda y con presencia de lluvias, de acuerdo con el pronóstico actualizado a las 6:19 por el Servicio Meteorológico Nacional.

Para la mañana se esperan lloviznas, con una temperatura cercana a los 13°C y vientos leves del este. Durante la tarde, el termómetro alcanzará una máxima de 18°C y podrían registrarse lluvias aisladas, con viento del oeste de entre 13 y 22 km/h.

Por la noche volverían las lloviznas, con una temperatura estimada en 15°C. Durante las tres franjas del día, la probabilidad de precipitaciones oscilará entre 10% y 40%.

El tiempo fresco continuará durante el fin de semana. Para el sábado se pronostica una mínima de 11°C y una máxima de 17°C, mientras que el domingo oscilará entre los 10°C y los 18°C. Recién lunes y martes las máximas podrían volver a alcanzar los 20°C.