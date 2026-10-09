IPS sin atención este viernes: qué servicios quedan disponibles

El Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) no atenderá al público este viernes 9 de octubre debido al traslado del asueto por el aniversario de creación del organismo, correspondiente al 6 de octubre.

La medida alcanza a todas las dependencias de Capital y del interior provincial. También permanecerá cerrada durante la jornada la farmacia del IPS ubicada en Belgrano 944.

El único servicio que funcionará con horario establecido será Auditoría Médica Online, disponible de 8 a 18 para los trámites y requerimientos correspondientes a esa área.

En caso de urgencias o emergencias, los afiliados podrán comunicarse con el Centro Operativo del IPS, que funciona las 24 horas durante todo el año, a través de la línea gratuita 0800-777-4777.

La atención habitual en las dependencias se retomará una vez finalizado el asueto.