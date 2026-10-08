Ráfagas de hasta 100 km/h: alerta para seis departamentos de Salta

La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta emitió una alerta meteorológica por fuertes vientos para este jueves 8 de octubre, con vigencia desde horas de la tarde y hasta la madrugada del viernes 9.

Las zonas alcanzadas comprenden los departamentos Cachi, Cafayate, San Carlos, Los Andes, Molinos y La Poma. Según el informe difundido por el organismo, se esperan vientos sostenidos del oeste y noroeste de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h.

El fenómeno también puede provocar reducción de visibilidad por polvo y arena en suspensión, una situación especialmente sensible para quienes circulen por rutas de los sectores afectados.

Defensa Civil recomendó asegurar techos, carteles, toldos y objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar circular por rutas expuestas y no encender fuego en zonas rurales ante el elevado riesgo de propagación. Frente a emergencias, recordó que se encuentra disponible la línea 911.