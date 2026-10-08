Reforzarán los controles en rutas para prevenir enfermedades en la producción de banana

Salta se prepara para reforzar los controles fitosanitarios sobre los camiones que transportan banana importada, luego de que la Cámara de Diputados convirtiera en ley un marco de protección para la producción provincial ante la decisión del Gobierno nacional de eliminar una barrera.

“Lo que podemos hacer con esta normativa que salió, una vez que se promulgue, es trabajar en los puestos de control, en revisar que la banana que ingresa de afuera no venga con restos de vegetal o de tierra que puedan transportar los patógenos”, explicó en Aries el secretario de Desarrollo Agropecuario, Diego Dorigato.

Según indicó, desde SENASA explicaron que las inspecciones se realizan en las zonas de frontera y que los camiones que cuentan con el Documento de Tránsito Vegetal (DTV) deberían circular sin restos de tierra, hojas u otros materiales que puedan representar un riesgo sanitario. Sin embargo, todavía se registran casos.

Para aplicar la nueva normativa, Salta buscará fortalecer los puestos fitosanitarios existentes y capacitar al personal que interviene en las inspecciones. Dorigato mencionó los controles ubicados en El Naranjo, sobre la ruta 81 y en El Quebrachal, que actualmente trabajan principalmente en la prevención de enfermedades vinculadas con los cítricos.

“Lo que vamos a hacer es fortalecer los controles de rutas. Nosotros tenemos puestos fitosanitariospero la idea es fortalecer esos puestos, ver si hacemos algún convenio con la Policía y capacitamos a los que están en la ruta para que revisen la carga cuando vengan camiones con bananas”, sostuvo.

El secretario también planteó la necesidad de mejorar la coordinación con el Gobierno nacional antes de modificar regulaciones que puedan tener consecuencias para las producciones regionales, teniendo en cuenta que ahora existe una posible actualización de la normativa vinculada con los cítricos y pidió que las provincias participen previamente en la discusión de los cambios.

“No vamos a ponernos en contra si entendemos que es una medida positiva, pero sí que nos avisen para decir ‘esto puede traer problemas y lo podemos trabajar así, o esto no conviene’”, expresó.