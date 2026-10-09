Sico cerrado y fuertes vientos en la cordillera: así están los pasos fronterizos este viernes

Las condiciones climáticas vuelven a marcar este viernes 9 de octubre la operatividad de los pasos fronterizos de Salta, con cierres y restricciones principalmente en la zona cordillerana.

El Paso de Sico permanece cerrado hasta nuevo aviso, con temperaturas de entre -4°C y 9°C y vientos que alcanzan los 80 km/h. Desde la Subsecretaría de Defensa Civil recomendaron no transitar por el sector debido al riesgo generado por las fuertes ráfagas.

En Socompa, habilitado únicamente para tránsito ferroviario, las condiciones son todavía más exigentes: se registran vientos de hasta 109 km/h y temperaturas entre 0°C y 9°C. En tanto, el Paso de Jama permanece habilitado de 9 a 19, aunque con ráfagas que llegan a los 86 km/h y temperaturas de hasta 12°C.

Hacia Bolivia, el cruce de Aguas Blancas por chalanas funciona de 7 a 19, mientras que el puente internacional de Aguas Blancas está habilitado las 24 horas para tránsito vehicular y peatonal. También permanece operativo durante todo el día el paso de Salvador Mazza.

La principal restricción en esa zona se registra en Los Toldos, donde el paso está habilitado entre las 9 y las 14. Se esperan lloviznas y temperaturas de entre 9°C y 14°C, por lo que se recomienda circular con precaución por los caminos de montaña.

Por otra parte, el Paso Internacional Misión La Paz, que conecta Argentina con Paraguay a través del río Pilcomayo, funciona este viernes de 7 a 20. Allí se advierte una probabilidad de tormentas del 90%, viento del sudeste de alrededor de 31 km/h y posibles demoras por lluvia.

Autoridades recomendaron consultar las condiciones antes de viajar, portar la documentación correspondiente y extremar la precaución tanto por viento en la cordillera como por lluvias en los pasos del norte provincial.