Alerta amarilla por viento Zonda en Salta: qué zonas podrían tener ráfagas de hasta 70 km/h

La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta informó una alerta amarilla por viento Zonda para este viernes 9 de octubre, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h en distintas zonas de la provincia.

El aviso alcanza a Cachi, Cafayate, San Carlos, Los Andes, Molinos, La Poma, Rosario de Lerma, Chicoana y La Caldera, donde se prevén vientos sostenidos de entre 30 y 40 km/h.

Las autoridades advirtieron que el fenómeno puede generar polvo en suspensión, caída de ramas o postes y dificultades para circular, especialmente en rutas y sectores abiertos.

Defensa Civil recomendó asegurar objetos sueltos en techos, balcones y patios, evitar actividades al aire libre y reducir al mínimo los desplazamientos mientras se registren las ráfagas más intensas.

También pidió especial cuidado con personas que padezcan problemas respiratorios o alergias, debido al material particulado que puede quedar suspendido en el ambiente.

Ante cualquier emergencia, se recuerda que está disponible la línea 911.