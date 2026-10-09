Mazzone anunció un paro docente: “El diálogo está abierto, pero que se sienten a negociar”

La Asociación Docente Provincial (ADP) anunció un paro de 72 horas para los días 20, 21 y 22 de octubre, acompañado de una movilización, ante la falta de respuestas del Gobierno de Salta a una serie de reclamos laborales, salariales y administrativos presentados hace más de tres meses.

En Pelo y Barba por Aries, el secretario general del gremio, Fernando Mazzone, explicó que la medida fue resuelta por la Junta Ejecutiva, en cumplimiento del mandato del congreso sindical, luego de que buena parte de los pedidos elevados el 29 de junio continuaran sin solución.

“Convocamos a esta medida de fuerza, a un paro por 72 horas con movilización, el 20, 21 y 22 de octubre”, confirmó el dirigente, quien además anunció la convocatoria urgente a un congreso extraordinario para el 31 de octubre.

Reclamos sin respuesta y cargos vacantes

Entre los principales puntos pendientes, Mazzone mencionó la reanudación de los concursos de titularización docente, la regularización de maestros de apoyo, la designación de supervisores de educación especial y la cobertura de cargos vacantes.

El sindicalista advirtió especialmente sobre la situación de las unidades educativas y aseguró que algunas dependencias funcionan con apenas el 20% del personal necesario.

También recordó que, durante las negociaciones salariales de 2021 y 2022, el entonces ministro de Educación, Matías Cánepa, se había comprometido a incorporar 500 agentes por año para cubrir necesidades del sistema.

Según Mazzone, esos compromisos no fueron cumplidos. No obstante, reconoció algunos avances en materia salarial y financiera, como el cambio de la base de cálculo de los incrementos y la refinanciación de deudas mediante gestiones con el Banco Macro.

“Es impresionante la interna que tiene el Gobierno”

Uno de los cuestionamientos políticos más fuertes de la entrevista estuvo dirigido al funcionamiento del gabinete provincial.

Mazzone aseguró que existen diferencias entre ministros que terminan por obstaculizar las respuestas a los reclamos docentes.

“Es impresionante la interna que tiene el Gobierno de la provincia entre los ministros”, afirmó.

El dirigente sostuvo que las diferencias dentro del Ejecutivo afectan las negociaciones y generan demoras innecesarias.

“Si a vos te traban una cosa porque un ministro dice sí y el otro dice no, entonces pónganse de acuerdo”, reclamó.

Aunque evitó identificar a los funcionarios involucrados, consideró que los trabajadores terminan perjudicados por conflictos que deberían resolverse dentro del propio Gobierno.

Denuncias por maltrato en las juntas médicas

Otro de los motivos de la medida de fuerza es el presunto maltrato que reciben docentes y otros empleados públicos durante los controles médicos.

Mazzone volvió a cuestionar el funcionamiento de Más Salud, prestadora vinculada con las juntas médicas, y aseguró que las denuncias no se limitan al sector educativo.

“El maltrato es terrible”, sostuvo, al señalar que situaciones similares afectan a policías, trabajadores de la salud y otros agentes estatales.

El titular de ADP anticipó que presentará una denuncia ante el Colegio Médico por estas situaciones y reclamó una intervención del Gobierno provincial para garantizar un trato adecuado.

El diálogo sigue abierto

Pese al anuncio del paro, Mazzone aclaró que el gremio mantiene abierta la posibilidad de negociar antes de las fechas previstas.

“El diálogo está abierto, pero que se sienten a negociar”, expresó.

Sin embargo, advirtió que la falta de respuestas acumuladas desde junio generó un fuerte malestar entre los representantes sindicales.

Con la medida anunciada para el 20, 21 y 22 de octubre, ADP vuelve a convocar a un paro provincial después de un prolongado período sin medidas de fuerza de estas características, y traslada al Gobierno la responsabilidad de ofrecer respuestas que permitan resolver el conflicto.