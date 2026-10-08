Inauguraron un nuevo edificio del Ministerio Público en Ciudad Judicial

El Ministerio Público de Salta inauguró el Edificio Malvinas Argentinas – Anexo IV, una nueva sede ubicada en Ciudad Judicial que reúne más de diez dependencias administrativas, técnicas y operativas. El acto estuvo encabezado por la defensora general de la Provincia, Ada Guillermina Zunino, y el gobernador Gustavo Sáenz, con la participación de autoridades judiciales y provinciales.

La construcción cuenta con 2.651 metros cuadrados distribuidos en subsuelo, planta baja y primer piso. Allí funcionan, entre otras áreas, la Dirección de Administración Central, las direcciones de Personal y de Obras y Mantenimiento, oficinas de Informática, Auditoría y Gestión, además de la Escuela del Ministerio Público.

Durante la inauguración, Zunino señaló que "inaugurar esta nueva sede para la administración central del Ministerio Público es un paso fundamental en la consolidación de nuestras instituciones y en la optimización de los recursos para respaldar nuestro trabajo en todo el territorio provincial".

La concentración de estas dependencias en un mismo espacio busca mejorar la coordinación entre las distintas áreas y las condiciones de trabajo. Además, el proyecto contempla una futura ampliación de 1.740 metros cuadrados para responder a las necesidades de crecimiento del organismo.

En el marco de la ceremonia también se rindió homenaje a Mirta Lapad, quien ejerció durante más de 20 años como Asesora General de la Provincia. En reconocimiento a su trayectoria, el auditorio de la Escuela del Ministerio Público fue denominado "Dra. Mirta Lapad".

El espacio tiene capacidad para 90 personas y estará destinado a jornadas académicas, encuentros institucionales y actividades de capacitación.

Del acto participaron también el vicegobernador Antonio Marocco, el procurador general Pedro Castiella, el asesor general Gaspar Solá Usandivaras y la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero, junto a legisladores y otras autoridades provinciales y judiciales.