Tributos en la factura de EDESA: el Ente quita una condición para habilitar el cobro

El Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta rectificó la autorización para incluir tributos de la Municipalidad de Salta en la factura de EDESA. La medida fue formalizada mediante la Resolución ENRESP Nº 1685/2026, fechada el 5 de octubre y publicada este miércoles 7 en el Boletín Oficial de la Provincia.

La decisión modifica el artículo 1º de la Resolución Nº 1602/26, mediante la cual el organismo había autorizado incorporar en la boleta eléctrica la Tasa Municipal, la Tasa de Protección de Bienes y Personas y el Impuesto Inmobiliario correspondientes a la Municipalidad de Salta. La redacción original condicionaba esa posibilidad a la firma previa de un acuerdo.

Ahora, el Ente sostuvo que esa exigencia fue incorporada por un “error material involuntario” y aclaró que la suscripción previa de un convenio “no resulta una condición exigible en esta instancia”. Por ese motivo, eliminó esa referencia y dejó vigente la autorización para incluir la cobranza de los tres conceptos municipales en la factura de EDESA.

La nueva resolución establece expresamente que el resto de la normativa aprobada mediante la Resolución 1602/26 permanece sin modificaciones. Es decir, el cambio puntual consiste en quitar el requisito de un acuerdo previo para avanzar con el esquema, aunque el instrumento publicado no fija por sí mismo una fecha de inicio para la incorporación de los tributos en las facturas.

En su parte resolutiva, el directorio del Ente volvió a autorizar la inclusión de los tres conceptos municipales en la factura de energía de EDESA y ordenó la publicación de la modificación en el Boletín Oficial.