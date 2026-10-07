Educación exoneró a dos docentes condenados por abuso sexual contra alumnas

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El Ministerio de Educación y Cultura de Salta exoneró a José Hipólito Paz y Sergio Adrián Mercado, dos docentes que habían sido condenados penalmente en causas por abuso sexual contra alumnas. Las medidas fueron formalizadas mediante las Resoluciones Nº 807 D y Nº 808 D, ambas fechadas el 5 de octubre y publicadas este miércoles 7 en el Boletín Oficial de la Provincia.

En el caso de José Hipólito Paz, Maestro Especial de Educación Artística titular de la unidad educativa Nº 4454, las actuaciones administrativas se iniciaron a partir de una denuncia por supuesto abuso sexual contra una alumna, que derivó en la activación del protocolo y su separación del cargo. La resolución consigna que posteriormente fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional como autor material y responsable de abuso sexual simple agravado por ser encargado de la educación.

Tras el sumario administrativo, Fiscalía de Estado consideró que correspondía aplicar la sanción máxima prevista en el Estatuto del Educador. La Resolución 807 D dio por concluido el procedimiento y dispuso directamente la exoneración de Paz, con encuadre en el artículo 47 inciso f) de la Ley Nº 6830.

La segunda medida alcanza a Sergio Adrián Mercado, Maestro de Grado de la unidad educativa Nº 4733. Según la Resolución 808 D, el expediente se había iniciado por presuntos comportamientos impropios y supuesto abuso sexual contra una alumna. En la causa penal, el Tribunal de Juicio Sala I lo condenó también a tres años de prisión de ejecución condicional, al considerarlo autor material y penalmente responsable de abuso sexual simple reiterado, en concurso real, agravado por haber sido cometido por un encargado de la educación de la víctima menor de edad.

En este expediente, Fiscalía de Estado también concluyó que correspondía la máxima sanción disciplinaria. Educación dio por terminado el sumario iniciado en 2022 y ordenó la exoneración de Mercado, además de disponer que la medida quede registrada en su legajo personal.