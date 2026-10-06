Recomiendan declarar la emergencia por las heladas en los Valles Calchaquíes

El secretario de Desarrollo Agropecuario, Diego Dorigato, junto a su equipo técnico, encabezó en el Ministerio de Producción y Minería la reunión de la Comisión Provincial de Emergencia y/o Desastre Agropecuario, con la participación de productores afectados, intendentes y representantes de organismos vinculados a la actividad, entre ellos INTA y SENASA.

Durante el encuentro se analizaron los relevamientos realizados y la situación planteada por productores y municipios. La evaluación técnica inicial se concentró en los departamentos de Cafayate y San Carlos, donde se identificaron 1.323 hectáreas afectadas, con un daño estimado promedio del 80% sobre la superficie evaluada. El seguimiento de los cultivos permitirá precisar la merma productiva definitiva.

A partir de los registros de productores afectados presentados ante la Comisión, se amplió la zona considerada a los departamentos Molinos y Cachi y se incorporó a productores frutihortícolas.