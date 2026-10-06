Sáenz inauguró la planta de litio de POSCO y celebró el despegue minero junto a la Nación

El corazón de la Puna fue este martes el escenario de un hito productivo para el norte argentino con la inauguración oficial de la nueva planta de carbonato de litio del proyecto Sal de Oro, impulsado por la firma POSCO Argentina.

Del evento participaron el gobernador Gustavo Sáenz, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, y el mandatario de Catamarca, Raúl Jalil, quienes coincidieron en destacar el salto cualitativo que representa la iniciativa para la economía regional, la generación de empleo genuino y el fortalecimiento de los proveedores locales.

Ante un auditorio de directivos, trabajadores y referentes comunitarios, Sáenz enfatizó que la puesta en marcha de este complejo —con una capacidad proyectada de veintitrés mil toneladas anuales— demuestra que la minería dejó atrás las promesas teóricas para consolidarse como una realidad transformadora y tangible.

El gobernador hizo hincapié en que el éxito de la actividad no se mide únicamente en los volúmenes de exportación, sino en el impacto directo sobre la calidad de vida de las familias puneñas, subrayando la necesidad indispensable de garantizar la sostenibilidad ambiental y de convertir a las comunidades locales en verdaderas protagonistas del crecimiento.

Por su parte, el Ejecutivo nacional respaldó fuertemente el modelo de desarrollo exportador y atribuyó la llegada masiva de capitales a la estabilidad macroeconómica y al impacto del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones.

En esa línea, Santilli reveló que Salta y Catamarca ya acumulan más de dieciocho mil millones de dólares en proyectos aprobados bajo este marco normativo, mientras que Jalil celebró cómo la cooperación interestatal logró transformar una zona históricamente signada por disputas limítrofes en un polo de concordia y desarrollo conjunto dentro de la Región del Litio.