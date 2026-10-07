Corredor Bioceánico: Salta impulsa la 51 y proyecta completar la 27 con capital privado

El crecimiento de la minería volvió a poner en primer plano una deuda histórica de la Puna: las rutas necesarias para conectar los proyectos productivos con los pasos internacionales. En Pelo & Barba por Aries, el secretario de Minería y Energía, Gustavo Carrizo, aseguró que actualmente existen distintos frentes de trabajo sobre la Ruta Nacional 51 y anticipó que buscan participación privada para completar la Ruta Provincial 27.

“Yo soy de la generación que vive esperando el Corredor Bioceánico desde siempre”, señaló Carrizo. Según explicó, quien recorra actualmente la Ruta 51 desde San Antonio de los Cobres hacia la cordillera ya puede observar maquinaria trabajando en distintos sectores.

El funcionario indicó que las etapas 2 y 3 están en proceso de construcción, mientras se trabaja administrativamente para destrabar la etapa 1, que —según señaló— cuenta con fondos internacionales. También se refirió a la Ruta 27, otro corredor estratégico para la actividad minera: “Ahora serán los capitales privados los que nos acompañen para resolver el tema de la Ruta 27”.

Carrizo vinculó la necesidad de infraestructura con proyectos que demandan décadas de inversión y planificación. Mencionó a Taca Taca como ejemplo y sostuvo que la estabilidad y la previsibilidad resultan centrales para sostener capitales de largo plazo. “Acá lo que se valida es el proceso de confianza”, resumió.