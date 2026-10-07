Vuelos en Salta: el aeropuerto opera con normalidad y sin demoras ni cancelaciones

La terminal Martín Miguel de Güemes mantiene este miércoles su actividad habitual. El tablero de Aeropuertos Argentina no registra novedades y los vuelos nacionales e internacionales aparecen operativos.
 
Salta07/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes funciona con normalidad este miércoles 7 de octubre, sin inconvenientes informados en las operaciones previstas para la jornada.

De acuerdo con la información disponible en Aeropuertos Argentina, el tablero se mantiene sin alertas ni modificaciones relevantes: no aparecen demoras, cancelaciones ni reprogramaciones al momento de la consulta.

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La terminal permanece abierta con sus servicios habituales habilitados, entre ellos check-in, estacionamiento y sector gastronómico. Defensa Civil informó además condiciones meteorológicas favorables en la zona del aeropuerto, con cielo despejado y una temperatura cercana a los 22°C.

Para quienes tengan previsto viajar durante la jornada, se recomienda igualmente consultar el estado particular del vuelo con la aerolínea antes de dirigirse al aeropuerto y presentarse con la anticipación correspondiente.

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