Proyectan un “Santuario del Agua” en Salinas Grandes junto a comunidades de la Puna

Once comunidades de la Red Atacama avanzan junto al artista Tomás Saraceno en el proyecto Santuario del Agua, una instalación de sal prevista en Salinas Grandes que busca integrar la cosmovisión de los pueblos originarios con una propuesta de turismo comunitario.

En diálogo con Aries, el delegado de la organización de comunidades Red Atacama de Los Andes y La Poma, Miguel Casimiro, explicó que la iniciativa surgió de un trabajo intercultural entre las comunidades y el estudio del artista argentino radicado en Berlín.

“La idea de las comunidades es una concepción que va mucho más allá, dentro de lo que es la cosmovisión del pueblo de Atacama en relación al agua”, señaló.

El referente explicó que el proyecto parte de la importancia que tiene el agua para quienes habitan la Puna y de su significado dentro de la cultura atacameña. “En La Puna de Atacama es un lugar donde no hay mucha agua y las comunidades tienen un profundo significado”, sostuvo y agregó “también confluye la Pachamama o la Madre Tierra, el conocimiento astronómico de los pueblos, tiene toda una cuestión dentro de lo que es la vida en el territorio”.

El Santuario del Agua está pensado como una instalación construida con sal que, además de funcionar como monumento, apunta a convertirse en una fuente de recursos mediante un esquema de turismo comunitario y autogestionado.

“Es un proceso que estamos comenzando a llevar adelante y a discutirlo en asambleas. Se está armando una federación para poder también establecer los parámetros legales y técnicos”, detalló.

La organización trabaja además en las condiciones necesarias para recibir visitantes, incluyendo aspectos jurídicos y de seguridad. Casimiro explicó que la intención es establecer mecanismos para que quienes lleguen al Santuario del Agua puedan hacerlo con las medidas de protección correspondientes.

Como parte de ese proceso, el delegado presentó el proyecto en la FIT en Buenos Aires y mantuvo contactos con organismos públicos y actores privados vinculados al turismo, interesados en conocer la iniciativa y su futuro desarrollo.