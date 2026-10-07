Agua, barro y desmoronamientos complican rutas de Salta: dónde circular con extrema precaución

Las lluvias y las condiciones meteorológicas de las últimas horas dejaron varios puntos complicados en rutas nacionales y provinciales de Salta este miércoles 7 de octubre. Los reportes actualizados durante la mañana piden extremar las precauciones por agua, barro, desprendimientos, reducción de calzada, viento y presencia de animales.

Uno de los sectores más comprometidos se encuentra sobre la Ruta Nacional 68, a la altura del paraje San Vicente, donde hay agua y lodo sobre la calzada, acumulación de barro y visibilidad reducida. En la Ruta Nacional 9, en La Candelaria, se reportaron sectores anegados y barro entre los kilómetros 78 y 92.

También se registran inconvenientes en la Ruta Provincial 33, en El Nogalar, donde un desmoronamiento obstruye parcialmente la ruta y hay maquinaria trabajando en el lugar. En la RP 44, a la altura del kilómetro 5, permanece un solo carril habilitado con tránsito alternado, mientras que en el kilómetro 22 el paso está reducido por material de arrastre.

La situación requiere atención especial también en la Puna. En Los Andes hay sectores con nieve en cornisa y desprendimientos, mientras que el reporte de rutas nacionales marca vientos de hasta 70 km/h. En Cafayate se informan ráfagas de hasta 65 km/h y se recomienda máxima precaución sobre las rutas nacionales 68 y 40.

En el norte provincial, la RN 34 entre Pichanal y Embarcación presenta baches, animales sobre la calzada y trabajos en banquina. En San Martín se reportan baches sobre la misma ruta, animales en la RN 81 y obras de pavimentación sobre la RN 86. En Anta, los informes advierten por mal estado de las rutas 16 y 34, con sectores de calzada deteriorada.

Las rutas continúan transitables en términos generales, aunque las autoridades recomiendan reducir la velocidad, respetar la señalización y al personal que trabaja en cada sector, evitar viajar de noche en zonas de montaña y verificar las condiciones antes de salir.