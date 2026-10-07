Agua, barro y desmoronamientos complican rutas de Salta: dónde circular con extrema precaución

Quienes circulen por rutas salteñas deberán prestar especial atención durante la jornada. Hay sectores con restricciones, trabajos y condiciones adversas.
 
 
Salta07/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Las lluvias y las condiciones meteorológicas de las últimas horas dejaron varios puntos complicados en rutas nacionales y provinciales de Salta este miércoles 7 de octubre. Los reportes actualizados durante la mañana piden extremar las precauciones por agua, barro, desprendimientos, reducción de calzada, viento y presencia de animales.

Uno de los sectores más comprometidos se encuentra sobre la Ruta Nacional 68, a la altura del paraje San Vicente, donde hay agua y lodo sobre la calzada, acumulación de barro y visibilidad reducida. En la Ruta Nacional 9, en La Candelaria, se reportaron sectores anegados y barro entre los kilómetros 78 y 92.

También se registran inconvenientes en la Ruta Provincial 33, en El Nogalar, donde un desmoronamiento obstruye parcialmente la ruta y hay maquinaria trabajando en el lugar. En la RP 44, a la altura del kilómetro 5, permanece un solo carril habilitado con tránsito alternado, mientras que en el kilómetro 22 el paso está reducido por material de arrastre.

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La situación requiere atención especial también en la Puna. En Los Andes hay sectores con nieve en cornisa y desprendimientos, mientras que el reporte de rutas nacionales marca vientos de hasta 70 km/h. En Cafayate se informan ráfagas de hasta 65 km/h y se recomienda máxima precaución sobre las rutas nacionales 68 y 40.

En el norte provincial, la RN 34 entre Pichanal y Embarcación presenta baches, animales sobre la calzada y trabajos en banquina. En San Martín se reportan baches sobre la misma ruta, animales en la RN 81 y obras de pavimentación sobre la RN 86. En Anta, los informes advierten por mal estado de las rutas 16 y 34, con sectores de calzada deteriorada.

Las rutas continúan transitables en términos generales, aunque las autoridades recomiendan reducir la velocidad, respetar la señalización y al personal que trabaja en cada sector, evitar viajar de noche en zonas de montaña y verificar las condiciones antes de salir.

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