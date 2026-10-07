Exportaciones mineras de Salta crecieron 143% interanual y llegaron a US$706 millones

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La minería salteña más que duplicó en un año el ingreso de dólares generado por sus ventas al exterior. En diálogo con Pelo & Barba por Aries, el secretario de Minería y Energía de la Provincia, Gustavo Carrizo, aseguró que entre enero y agosto de 2026 las exportaciones mineras alcanzaron los US$706 millones, frente a los US$290 millones registrados durante el mismo período de 2025.

La diferencia representa un crecimiento cercano al 143% interanual. Los números mencionados por Carrizo coinciden con los últimos datos sectoriales: Salta acumuló US$706 millones en exportaciones mineras durante los primeros ocho meses de este año y explicó el 11,6% de las ventas mineras argentinas al exterior. En 2025, para igual período, habían sido US$290 millones.

“Eso significa para Salta. Ahora sumémosle lo que significa el empleo, sumémosle lo que significan los proveedores, la capacitación, la infraestructura que va a quedar y el desarrollo que va a quedar para cada una de las comunidades”, afirmó el funcionario.

Carrizo puso como ejemplo a Olacapato, donde destacó la llegada del servicio eléctrico integrado al sistema nacional, y a San Antonio de los Cobres, donde señaló que avanza un polo de formación y una futura sede de la UNSa. Para el secretario, esos cambios son parte del impacto que debe dejar la actividad más allá de la extracción y la exportación.

El funcionario sostuvo además que el crecimiento recién comienza a consolidarse. “La minería llegó para quedarse”, afirmó, y recordó que varios de los grandes proyectos que hoy ingresan en producción iniciaron sus etapas exploratorias hace pocos años. En ese marco, planteó que el objetivo dela gestión es anticiparse a las próximas inversiones para definir previamente cuestiones vinculadas al agua, ambiente, infraestructura y desarrollo comunitario.