Exportaciones mineras de Salta crecieron 143% interanual y llegaron a US$706 millones

Gustavo Carrizo, secretario de Minería y Energía, analizó en Pelo & Barba por Aries el salto que atraviesa el sector. Sostuvo que el desafío ahora es convertir esa expansión en infraestructura, proveedores y desarrollo para las comunidades.
 
Salta07/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

Planta minera con ingeniero en terreno desértico (1)
Imagen editada con IA

La minería salteña más que duplicó en un año el ingreso de dólares generado por sus ventas al exterior. En diálogo con Pelo & Barba por Aries, el secretario de Minería y Energía de la Provincia, Gustavo Carrizo, aseguró que entre enero y agosto de 2026 las exportaciones mineras alcanzaron los US$706 millones, frente a los US$290 millones registrados durante el mismo período de 2025.

La diferencia representa un crecimiento cercano al 143% interanual. Los números mencionados por Carrizo coinciden con los últimos datos sectoriales: Salta acumuló US$706 millones en exportaciones mineras durante los primeros ocho meses de este año y explicó el 11,6% de las ventas mineras argentinas al exterior. En 2025, para igual período, habían sido US$290 millones. 

Eso significa para Salta. Ahora sumémosle lo que significa el empleo, sumémosle lo que significan los proveedores, la capacitación, la infraestructura que va a quedar y el desarrollo que va a quedar para cada una de las comunidades”, afirmó el funcionario.

25221-inauguracion-de-la-nueva-planta-de-carbonato-de-litio-del-proyecto-sal-de-oro-de-posco-argentinaSáenz inauguró la planta de litio de POSCO y celebró el despegue minero junto a la Nación

Carrizo puso como ejemplo a Olacapato, donde destacó la llegada del servicio eléctrico integrado al sistema nacional, y a San Antonio de los Cobres, donde señaló que avanza un polo de formación y una futura sede de la UNSa. Para el secretario, esos cambios son parte del impacto que debe dejar la actividad más allá de la extracción y la exportación.

El funcionario sostuvo además que el crecimiento recién comienza a consolidarse. “La minería llegó para quedarse”, afirmó, y recordó que varios de los grandes proyectos que hoy ingresan en producción iniciaron sus etapas exploratorias hace pocos años. En ese marco, planteó que el objetivo dela gestión es anticiparse a las próximas inversiones para definir previamente cuestiones vinculadas al agua, ambiente, infraestructura y desarrollo comunitario.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail