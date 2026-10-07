Riesgo alto de incendios forestales en Salta: qué zonas deben extremar precauciones

La jornada de este miércoles llega con un llamado especial a la prevención: cuatro zonas de la provincia quedaron bajo nivel alto de riesgo y se reforzaron las recomendaciones para evitar cualquier foco de fuego.
 
Salta07/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

72043-defensa-civil-intervino-en-mas-de-250-incendios-forestales-en-agosto

La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta informó que este miércoles 7 de octubre rige un nivel alto de riesgo de incendios forestales en distintos puntos de la provincia.

Las zonas alcanzadas son Salta Capital, Tartagal, Orán y Cafayate. Ante este escenario, el organismo pidió extremar las medidas de prevención y evitar cualquier práctica que pueda iniciar un incendio.

viento-zondaAlerta amarilla por fuertes vientos: qué zonas de Salta tendrán ráfagas de hasta 100 km/h

Entre las principales recomendaciones se encuentra no realizar fogatas, quemas de pastizales ni de residuos a cielo abierto, además de no arrojar colillas de cigarrillos, fósforos o vidrios en zonas rurales o rutas. También se aconseja evitar el uso de maquinaria, soldaduras o herramientas que puedan generar chispas sobre vegetación seca.

Defensa Civil recomendó además mantener despejados de maleza los alrededores de viviendas y fincas. Ante la presencia de humo o fuego, se debe abandonar el sector, cerrar puertas y ventanas si fuera necesario y dar aviso inmediato a las autoridades.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail