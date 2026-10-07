Riesgo alto de incendios forestales en Salta: qué zonas deben extremar precauciones

La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta informó que este miércoles 7 de octubre rige un nivel alto de riesgo de incendios forestales en distintos puntos de la provincia.

Las zonas alcanzadas son Salta Capital, Tartagal, Orán y Cafayate. Ante este escenario, el organismo pidió extremar las medidas de prevención y evitar cualquier práctica que pueda iniciar un incendio.

Entre las principales recomendaciones se encuentra no realizar fogatas, quemas de pastizales ni de residuos a cielo abierto, además de no arrojar colillas de cigarrillos, fósforos o vidrios en zonas rurales o rutas. También se aconseja evitar el uso de maquinaria, soldaduras o herramientas que puedan generar chispas sobre vegetación seca.

Defensa Civil recomendó además mantener despejados de maleza los alrededores de viviendas y fincas. Ante la presencia de humo o fuego, se debe abandonar el sector, cerrar puertas y ventanas si fuera necesario y dar aviso inmediato a las autoridades.