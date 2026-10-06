POSCO expande su apuesta por Salta y destaca un 90% de empleo local

La inauguración de la segunda planta del proyecto Sal de Oro no sería el punto final de la expansión de POSCO en Argentina. En diálogo con Aries, el coordinador ESG de POSCO Argentina, David Kwon Park, confirmó que la compañía ya analiza nuevas inversiones y aseguró que actualmente cuenta con unos 630 trabajadores, de los cuales aproximadamente 560 son locales.

“Estamos proyectando una expansión de inversión. Esto es solo un paso más; venimos preparando y analizando futuras inversiones”, afirmó Kwon Park. Al ser consultado por el impacto laboral, detalló: “Actualmente son aproximadamente 630 personas en POSCO Argentina, de las cuales 560 son locales. Eso se traduce en un 90% de empleo local”.

La declaración llega el mismo día en que la minera surcoreana inauguró la Planta II de Sal de Oro, ubicada en el Salar del Hombre Muerto, dentro de la zona de cooperación entre Salta y Catamarca. La instalación tendrá una capacidad aproximada de 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio y comenzará durante 2027 su proceso gradual para alcanzar la capacidad de diseño.

Kwon Park destacó precisamente esa articulación entre las dos provincias. “Todo lo que se tiene que hacer en Salta en conjunto se debe hacer en Catamarca”, explicó, y consideró que la inauguración vuelve a mostrar el trabajo coordinado entre la empresa y ambos gobiernos provinciales.

La expansión tiene una escala mayor por delante. Durante la inauguración se anunció un memorándum para avanzar en las etapas III y IV de Sal de Oro, con la meta de llevar la producción total del proyecto hasta 100.000 toneladas anuales de productos de litio. Actualmente, POSCO ya cuenta además con la planta de hidróxido de litio de General Güemes, con capacidad nominal para 25.000 toneladas anuales.

Consultado sobre el impacto ambiental de la actividad, el representante de POSCO sostuvo que la empresa proyecta el emprendimiento a largo plazo y aseguró que “la sostenibilidad es indispensable en este proyecto”.