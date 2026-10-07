La Rural asegura que Salta puede duplicar su stock ganadero

La ganadería salteña atraviesa un escenario de mayor expectativa y empieza a mostrar señales de recuperación después de años de baja rentabilidad y escasa inversión. Así lo afirmó el presidente de la Sociedad Rural Salteña, Alfredo Figueroa, quien destacó el potencial productivo que tiene la provincia.

En diálogo con Aries, Figueroa señaló que actualmente existe una fuerte demanda internacional de carne, con mercados como China, Estados Unidos y la Unión Europea, y remarcó que la mejora de los precios permitió que muchos productores comiencen nuevamente a invertir en infraestructura dentro de los campos.

El dirigente explicó que uno de los principales desafíos del país es aumentar la producción. Como ejemplo, indicó que Argentina mantiene desde hace años un stock cercano a 50 millones de cabezas, mientras que la población prácticamente se duplicó en las últimas décadas.

En el caso de Salta, Figueroa sostuvo que existe una oportunidad concreta a través del modelo de ganadería integrada bajo monte. “Eso nos permitiría desarrollar dos millones de hectáreas más en la provincia para poder duplicar nuestro stock ganadero, que hoy actualmente es de un millón”, afirmó.

Según explicó, una expansión de esa magnitud permitiría además generar más empleo en el interior provincial, atraer inversiones y aumentar la capacidad productiva de Salta.

Figueroa destacó también los resultados de la última exposición rural, donde se concretaron tres remates de invernada con la venta de 19.000 cabezas, además de una buena respuesta en los remates de reproductores.

“Todo eso nos indica que Salta está de nuevo en la rueda de la ganadería”, resumió, y planteó que el objetivo del sector es volver a posicionar a la provincia como un destino atractivo para nuevas inversiones productivas.