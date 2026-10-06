Sanción definitiva al marco de protección fitosanitaria para la banana salteña

En sesión ordinaria, la Cámara de Diputados salteña aprobó – en definitiva – el proyecto de ley que establece un marco de protección fitosanitaria para la producción de bananas salteñas.

En tal sentido, el diputado por Orán, Fabián Valenzuela, explicó que una resolución de la Secretaría de Agricultura de la Nación derogó resoluciones que exigían controles estrictos para el ingreso de bananas al NOA y NEA, resoluciones que protegían la producción local.

“Hoy el objetivo es establecer un marco de protección fitosanitaria. Existe el ‘Mal de Panamá’, que es un hongo que ataca a la planta y no hay tratamiento todavía; una vez que se detecta hay que arrasar la plantación entera y la tierra queda estéril por varias décadas”, advirtió el legislador.

Asimismo, resaltó que la producción salteña se concentra en Orán y San Martín, y que emplea a cientos de trabajadores.

“No hablamos entonces solo de una producción agrícola, sino a una actividad económica ligada profundamente al norte provincial”, señaló el diputado, y apuntó que el proyecto prevé que las bananas que ingresan a la provincia cumplan estrictamente los certificados fitosanitarios, trazabilidad y ausencia de restos vegetales para evitar la propagación de hongos.

Finalizando, Valenzuela consideró que prevenir el ingreso de enfermedades es incluso menos costoso que intentar supera el daño.

El proyecto, aprobado, pasa el Ejecutivo para su promulgación. El bloque libertario intentó abstenerse de la votación, pero su moción fue rechaza por el resto del cuerpo.