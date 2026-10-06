PAMI: homologaron un aumento salarial pese al rechazo de ATE

El acuerdo incrementa el valor de las Unidades Retributivas del personal. Fue firmado por UPCN, UTI y APPAMIA, mientras ATE manifestó su oposición.
 
Argentina06/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Gobierno homologó un acuerdo salarial para trabajadores del PAMI que establece un aumento del valor de las Unidades Retributivas utilizadas en el organismo, aunque una de las organizaciones sindicales involucradas rechazó el entendimiento.

El convenio fue celebrado entre el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) y los gremios UPCN, UTI y APPAMIA. Según consta en el Boletín Oficial de este martes, las partes acordaron incrementar las Unidades Retributivas conforme a las condiciones pactadas. 

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se manifestó en contra del acuerdo. Sin embargo, la disposición establece que el convenio homologado también resultará aplicable al sector representado por ese sindicato, de acuerdo con la normativa de negociación colectiva. 

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