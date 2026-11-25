La Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) convocó a un paro para este miércoles 25 de noviembre, en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Según informó Noticias Argentinas, la medida comprende el cese de actividades docentes en facultades, colegios preuniversitarios e institutos de la UBA.

El gremio también anunció un paro desde las 11 del jueves 26, con concentración frente al Congreso a las 13, para rechazar el proyecto de Presupuesto 2027.

Cuestionamientos a los fondos previstos

La propuesta del Ejecutivo contempla $7,7 billones para las universidades nacionales. Los gremios sostienen que esa partida representa el 0,54% del PBI y constituye el menor nivel de financiamiento de los últimos 23 años.

AGD-UBA advirtió que los recursos resultan insuficientes para recomponer salarios, sostener investigaciones y financiar becas. El monto también queda por debajo de los $11 billones estimados por el Consejo Interuniversitario Nacional.

La convocatoria informada corresponde a AGD-UBA; no detalla medidas de fuerza en la Universidad Nacional de Salta.