



Banco Macro presentó un programa de puntos y niveles que reconoce el uso de sus productos y servicios con descuentos, reintegros y condiciones financieras diferenciales.

Según informó la entidad, la propuesta está disponible desde noviembre para clientes de Macro Selecta y se ampliará progresivamente al resto de sus usuarios durante 2027.

El sistema permite sumar puntos mediante operaciones cotidianas, como pagar con tarjetas o QR, acreditar el sueldo, adherir servicios al débito automático, contratar seguros, ahorrar e invertir.

Cómo funcionan los cuatro niveles

La plataforma está organizada en cuatro niveles, determinados por los puntos que reúne cada cliente a partir de su actividad y vinculación con el banco.

El cálculo se actualiza mensualmente y el nivel alcanzado se mantiene durante el mes siguiente. Después, el usuario puede conservarlo o cambiar de categoría según los puntos obtenidos y las condiciones del programa.

Desde App Macro se puede consultar el nivel, seguir su evolución y conocer los beneficios disponibles.

Qué beneficios contempla

La entidad anunció reintegros y topes superiores en rubros como supermercados, gastronomía y combustibles, además de tasas preferenciales para préstamos personales y plazos fijos.

También incluye propuestas en turismo nacional e internacional, experiencias exclusivas y atención personalizada, según el nivel alcanzado.