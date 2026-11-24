En una apuesta conjunta por la contención social y el desarrollo infantil, el gobernador Gustavo Sáenz y la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, formalizaron hoy en Salta la puesta en marcha del programa Centros de Familia.

La iniciativa, articulada entre la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y el Ministerio de Desarrollo Social provincial, desembarcará en su etapa inicial en la capital salteña y en San Ramón de la Nueva Orán con un universo de 4.000 beneficiarios. Durante el acto celebrado en la Casona del Sur, los funcionarios destacaron la importancia de articular políticas territoriales en favor de las comunidades más desfavorecidas.

El esquema de asistencia prevé dos ejes de intervención directa: la capacitación sociocomunitaria a través del taller "Criar en Libertad" y la entrega de vouchers mediante tarjetas prepagas no bancarias para chicos de 6 a 17 años que perciben la Prestación Alimentar.

Cada beneficiario recibirá seis asignaciones mensuales de $24.000 para financiar actividades deportivas, culturales y extracurriculares en entidades adheridas. "Un chico menos en la calle es un chico más en un club", enfatizó el mandatario salteño al resaltar el valor de la red de contención deportiva frente al riesgo social.

Como complemento estratégico a la agenda de desarrollo, el Ejecutivo provincial anunció un plan de alfabetización digital en zonas desfavorables. En colaboración con la cartera nacional y el Ministerio de Educación de la Provincia, se distribuirán próximamente 226 antenas satelitales Starlink destinadas a parajes apartados del territorio salteño.

El objetivo central de la medida es acortar la brecha tecnológica, garantizando conectividad a internet de alta velocidad para estudiantes y docentes que residen en áreas alejadas de los centros urbanos.

El financiamiento de las tarjetas y el soporte técnico estarán a cargo del Ministerio de Capital Humano nacional, mientras que la ejecución del programa, la coordinación logística y el seguimiento de los beneficiarios recaerán sobre la cartera social provinciana encabezada por Mario Mimessi. La red territorial contempla expandirse hasta alcanzar 120 instituciones deportivas y sociales entre ambos municipios, procurando optimizar la trazabilidad y la efectividad del gasto social.

Para acelerar la puesta en marcha del plan, el Gobierno provincial habilitó una agenda intensiva de inscripciones que se extenderá hasta este viernes 27 de noviembre en bibliotecas barriales, centros comunitarios y las sedes de los principales clubes salteños como Juventud Antoniana, Central Norte, Mitre y Cachorros, así como en el nuevo Centro Municipal de Orán. Con la entrega simbólica de las primeras terminales de cobro a entidades barriales, la provincia busca consolidar un modelo integrador que una el deporte, la formación familiar y la inclusión tecnológica.