De cara a las elecciones provinciales de 2027, el diputado nacional Bernardo Biella expresó su respaldo a Gustavo Sáenz y se refirió al posicionamiento político de Salta Independiente dentro del oficialismo provincial.

En Agenda Abierta, por Aries, el legislador señaló que su espacio mantiene conversaciones con distintos sectores políticos, aunque actualmente continúa trabajando dentro del frente Primero los Salteños.

“Hoy por hoy, legislativamente, estamos dentro del frente y seguimos trabajando dentro del frente”, afirmó.

El respaldo a Gustavo Sáenz

Consultado puntualmente sobre una eventual candidatura del gobernador, Biella manifestó su apoyo a la continuidad del mandatario provincial. “Yo creo que es el mejor candidato que hay. No hay otro candidato que sea superior a él”, sostuvo.

El diputado fundamentó su posición en la gestión provincial y destacó las negociaciones que Sáenz mantuvo ante el Gobierno nacional para conseguir financiamiento destinado a obras públicas en Salta.

El futuro electoral de Salta Independiente

Si bien Biella evitó anticipar una definición electoral formal de su partido, destacó el trabajo conjunto con el oficialismo provincial y valoró la gestión de los municipios frente a las restricciones de recursos nacionales.

“Creo que tenemos un gran líder hoy en día en la provincia”, expresó el legislador, al ratificar su respaldo personal al gobernador.