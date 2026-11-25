El papa León XIV designó este miércoles 25 de noviembre al arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, como coordinador del nuevo Servicio de Animación de la Pastoral Penitenciaria de la Iglesia católica.

La decisión fue oficializada mediante un motu proprio que establece la creación del organismo en reemplazo de la Comisión Internacional de Pastoral Penitenciaria Católica, fundada en Roma en 1950.

García Cuerva ejercerá esta función durante cinco años y estará acompañado por al menos tres consejeros con experiencia en el ámbito penitenciario.

Una nueva misión para la Iglesia

El organismo dependerá del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y tendrá como objetivo fortalecer la cooperación entre las iglesias locales y las conferencias episcopales de todo el mundo.

La iniciativa busca promover el acompañamiento espiritual y humano de las personas privadas de su libertad.

El antecedente de la visita del Papa a la cárcel de Devoto

La designación se conoce apenas dos semanas después de la visita apostólica de León XIV a la Argentina, durante la cual el pontífice mantuvo un encuentro con internos del Complejo Penitenciario Federal de Devoto.

En aquella oportunidad, García Cuerva recibió al Santo Padre y llamó a asumir la problemática carcelaria como una responsabilidad de toda la sociedad.

El arzobispo argentino ya se desempeñaba desde diciembre de 2025 como delegado pontificio para la Pastoral Penitenciaria Internacional. Con este nombramiento, continuará su labor al frente de la nueva estructura impulsada por León XIV.