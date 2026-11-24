Un revelador informe elaborado por ONU Mujeres y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) expuso una dramática realidad que no registra avances: durante 2025, más de 47.000 mujeres y niñas fueron asesinadas en todo el mundo a manos de sus parejas u otros miembros de su entorno familiar.

La cifra equivale a una media devastadora de cinco víctimas por hora o 129 cada día. Presentado en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el estudio confirma que la violencia letal en el ámbito doméstico se mantiene prácticamente inalterada respecto a ejercicios anteriores, evidenciando la falta de eficacia en los mecanismos de protección estatal a escala global.

El relevamiento, respaldado por datos estadísticos provenientes de 122 países y territorios, subraya una marcada asimetría de género en los homicidios intencionales. Si bien las mujeres representaron el 19% del total de las víctimas de homicidio a nivel global en 2025, el 60% de ellas encontró la muerte dentro del ámbito privado a manos de conocidos o familiares. En contraste, apenas el 11% de los hombres asesinados en el mismo período fallecieron bajo esas mismas circunstancias circunstanciales. Este patrón demuestra que el espacio doméstico continúa configurándose como el entorno más hostil e inseguro para la población femenina global.

Aunque la tragedia alcanza a todos los continentes, la distribución geográfica de los femicidios muestra una incidencia desproporcionada. África encabezó nuevamente las estadísticas mundiales con 22.100 casos registrados, seguida por Asia con 15.100 víctimas y el continente americano con 7.400, mientras que Europa y Oceanía reportaron 2.100 y 300 crímenes respectivamente.

El documento destaca además que, mientras los índices de homicidios generales han descendido paulatinamente en el planeta, las tasas de femicidios caen a un ritmo significativamente más lento —con especial estancamiento en América y Europa—, lo que refleja el peso persistente de normas sociales machistas y serias barreras de acceso a la justicia.

Frente a este panorama, las autoridades de las Naciones Unidas instaron a las administraciones a reformar de forma urgente sus sistemas de detección temprana y respuesta judicial. Sima Bahous, directora ejecutiva de ONU Mujeres, remarcó que las fallas en la recepción de denuncias, las investigaciones deficientes y la inacción ante las señales de alerta previas derivan en desenlaces mortales previsibles. El organismo enfatizó la necesidad de dotar de recursos a las redes de contención, garantizar protección efectiva a las sobrevivientes y erradicar la impunidad para evitar que los agresores evadan la rendición de cuentas.

(Con información de Página12)