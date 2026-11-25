La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó los requisitos que deben cumplir empleadores y entidades sin fines de lucro para su clasificación dentro del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

La Resolución General 5928/2026, publicada este miércoles, contempla que las cooperativas y cooperativas efectoras pueden tramitar el certificado MiPyME.

Para ser considerados micro, pequeños o medianos empleadores dentro del régimen, deberán contar con el certificado vigente durante el período correspondiente y estar identificados como tales en el Sistema Registral.

Cómo se acreditan las entidades sin fines de lucro

Las organizaciones alcanzadas deberán estar registradas bajo las formas jurídicas previstas y tramitar su calificación ante la autoridad competente de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.

La norma incluye, entre otras, asociaciones, fundaciones, mutuales, cooperadoras, consorcios de propietarios y entidades religiosas.

La caracterización podrá consultarse mediante el servicio Sistema Registral, en la opción de datos registrales. Cuando venza la calificación de una entidad sin fines de lucro, deberá tramitarse nuevamente.