En ‘Hablemos de política’, por Aries, el secretario del Tribunal Electoral de Salta, Pablo Finkelstein, brindó detalles del trabajo que realiza el organismo de cara a las elecciones provinciales previstas para el domingo 16 de mayo de 2027.

“Se va a comenzar con la elaboración de los pliegos para logística, útiles, pauta publicitaria oficial, entre otras cosas. En paralelo, se organizarán las particularidades que presenta esta elección con una normativa nueva”, aseguró el funcionario.

En tanto, señaló que aún no hay un monto estipulado para llevar adelante el acto electoral y que ello depende de los montos que si fijan en la ley de Presupuesto; una vez conocido el número – continuó – inician las negociaciones para bajar al mínimo posible los costos del proceso electoral.

Por otro lado, el Secretario indicó que en cada proceso electoral se hace un llamado a licitación para el sistema de votación, no obstante, advirtió que solo una empresa se presenta y ello a pesar de que se cursaron invitaciones a empresas internacionales.

“Creo que el sistema de votación depende de la idiosincrasia y de la legislación del lugar donde se aplica. En Brasil, por ejemplo, tenemos sistema de voto electrónico con urna electrónica. En Córdoba convive la boleta única papel con la boleta única electrónica”, resaltó Finkelstein respecto al voto electrónico, y apuntó que autoridades de varias provincias visitan Salta para conocer el funcionamiento del sistema; “está a las claras que es un sistema que con más de 10 años en nuestra provincia ha demostrado sobradamente la ventaja que tiene sobre otros sistemas”, completó.

Finalizando, respecto a la Ley de Participación Democrática que regirá la elección local, el funcionario indicó que el cambio más evidente es la limitación respecto a la cantidad de listas que se pueden presentar en cada categoría, mientras que señaló que no han recibido grandes consultas ni dudas por parte de los apoderados partidarios.