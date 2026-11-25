La Asociación Bancaria convocó a un paro en el Banco Santander para el 1 y 2 de diciembre, durante las últimas tres horas de atención al público, con alcance nacional.

Según informó iProfesional, el sindicato anunció la medida ante la falta de respuestas a sus reclamos por despidos, cierre de sucursales y presuntos incumplimientos del convenio colectivo.

Los reclamos del gremio

La organización encabezada por Sergio Palazzo cuestionó también la tercerización de servicios, el encuadramiento de trabajadores y las metas comerciales exigidas por la entidad.

El sindicato señaló que, pese a una audiencia realizada el 18 de noviembre en la Secretaría de Trabajo, el banco continuó con las medidas cuestionadas.

Qué respondió Santander

La entidad sostuvo que está modificando su modelo de atención porque el 90% de las transacciones se realiza digitalmente y la concurrencia a sucursales disminuye.

También señaló que los clientes disponen de su aplicación y de corresponsalías para realizar operaciones. La convocatoria gremial corresponde exclusivamente a Santander.