La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso dos medidas de alcance nacional: ordenó retirar los medicamentos con rosiglitazona, utilizada para tratar la diabetes, y prohibió un spray frío de uso deportivo.

Las decisiones fueron publicadas este miércoles en el Boletín Oficial mediante las disposiciones 7557/2026 y 7556/2026, respectivamente.

El antidiabético suspendido por riesgo cardiovascular

La ANMAT suspendió la elaboración, importación, comercialización y uso de la rosiglitazona y de las especialidades medicinales que la contienen, tanto sola como combinada con otros principios activos.

El organismo fundamentó la decisión en una revisión que concluyó que los riesgos de complicaciones cardiovasculares superan los beneficios del medicamento.

La disposición cancela los registros y obliga a los laboratorios titulares a retirar inmediatamente sus productos del mercado y acreditar el cumplimiento ante el Instituto Nacional de Medicamentos.

También impide presentar nuevas solicitudes de inscripción de medicamentos con ese ingrediente. La norma entrará en vigencia el jueves 26 de noviembre y no alcanza a otros tratamientos para la diabetes.

Qué spray frío quedó prohibido

La segunda medida comprende todos los lotes del producto “Spray Frío GMP – Industria Argentina”, de 440 mililitros. Quedaron prohibidos su uso, comercialización y distribución en todo el país.

La investigación detectó que el aerosol se ofrecía sin registro sanitario. Durante una inspección a la firma MDF SRL, en Rosario, su representante reconoció que el producto no tenía las autorizaciones correspondientes.

La falta de registro impide acreditar su elaboración y fiscalización conforme a las exigencias sanitarias.

Además de prohibir el spray, la ANMAT restringió a MDF SRL la distribución y comercialización de productos médicos con destino al tránsito interjurisdiccional.

El organismo también ordenó iniciar sumarios sanitarios a esa firma y al proveedor Jorge Omar Kazlauskas, por presuntos incumplimientos de la normativa.