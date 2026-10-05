La producción automotriz cayó 15,6% anual en septiembre, pero las exportaciones marcaron récord

El pulso de la industria automotriz nacional continúa transitando un escenario de profundas asimetrías. De acuerdo con el informe difundido este lunes por la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), durante septiembre se produjeron 39.747 unidades, lo que representa una brusca caída del 15,6% en la comparación interanual.

El derrumbe productivo, que en el acumulado de los primeros nueve meses del año ya alcanza una contracción del 16,9% frente a 2025, estuvo explicado fundamentalmente por el desplome en la fabricación de automóviles —que se contrajo un 28,1%—, mientras que los vehículos utilitarios registraron un retroceso más moderado del 7,7%.

A esta merma fabril se sumó una contracción mensual estimada del 3% desestacionalizada, dejando un tercer trimestre un 9,2% por debajo del período precedente, enmarcado en un mercado interno que permanece deprimido y por debajo de los niveles del año pasado. Sin embargo, la contracara positiva del balance mensual provino del sector externo: las exportaciones treparon un 6,8% anual al alcanzar las 28.213 unidades enviadas al exterior, el volumen más alto en lo que va de 2026.

Con más del 70% de la producción total destinada a la exportación, el sector logró capear la tormenta doméstica gracias al empuje de Brasil, que absorbe más de seis de cada diez unidades enviadas al extranjero, complementado por avances significativos en mercados como Perú, Chile, Colombia y América Central.

(Con información de Ámbito)