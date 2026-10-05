Pequeños productores de alimentos se endeudan para sobrevivir
El paradoxal drama de quienes cultivan la tierra y llenan las góndolas argentinas es que hoy se encuentran atrapados en una bicicleta financiera de supervivencia. Lejos de las grandes postales exportadoras del agro concentrado, los pequeños productores nucleados en la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) atraviesan una crisis estructural profunda donde el esfuerzo cotidiano ya no rinde frutos, sino deudas.
Con un mercado interno severamente golpeado por la pérdida de poder adquisitivo y un esquema de costos que escaló de forma exponencial —con subas siderales en combustibles y servicios eléctricos—, la ecuación productiva se ha roto: los precios que percibe el agricultor se desploman en chacra mientras las ventas caen al ritmo de la retracción general del consumo.
Esta asfixia económica ha transformado por completo el vínculo del sector con el crédito. Si históricamente el endeudamiento formaba parte de la rueda lógica de la inversión para encarar la próxima cosecha, la era actual ha mutado hacia una dinámica de desesperación.
Según advirtió el referente de la UTT Nahuel Levaggi, tres de cada cuatro familias productoras están hoy atadas a compromisos financieros cuyo único destino es tapar baches previos y cubrir las necesidades más básicas de la mesa familiar, recurriendo a billeteras virtuales, bancos y una red de prestamistas informales que imponen tasas de interés obscenas. Atrapados entre cuotas impagables, tarifas impuestas por un modelo en transformación y la usura cotidiana, los rostros invisibles de la producción alimentaria nacional advierten que el verdadero peligro ya no es perder la próxima zafra, sino perder por completo el sustento de la vida diaria.
(Con información de Página12)