A un año de las elecciones, advierten que la incertidumbre puede frenar la recuperación económica

La carrera política hacia 2027 ya empieza a trasladarse a la economía, según el análisis realizado por Juan Lucas Dapena en Pelo y Barba por Aries. El economista planteó que la incertidumbre electoral argentina aparece con mucha anticipación y termina repercutiendo sobre las decisiones financieras.

“Falta un año todavía para las elecciones, pero ya empezó la incertidumbre política”, señaló. Según su explicación, ese escenario provoca movimientos sobre títulos públicos, acciones y riesgo país, porque los inversores intentan anticiparse a las políticas que podría aplicar el próximo gobierno.

Dapena contrastó esa situación con otros países de la región, donde aseguró que existen lineamientos económicos que permanecen más allá de los cambios de gobierno. En Argentina, sostuvo, la posibilidad de modificaciones profundas de rumbo aumenta la incertidumbre y condiciona las expectativas.

Para el economista, esa desconfianza también alcanza a las familias. Cuando existe temor sobre lo que puede ocurrir, explicó, las personas postergan compras, viajes o inversiones y prefieren guardar el dinero, debilitando así la recuperación de la economía real.