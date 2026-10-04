Escuela de Manejo: habilitan 4.000 nuevos cupos desde este lunes

La Escuela de Manejo Municipal abrirá este lunes 5 de octubre 4.000 nuevos cupos para aprender a conducir autos y motos. Las inscripciones se realizarán a través de la página web de la Municipalidad de Salta.

Los nuevos lugares se suman a los 16.000 cupos otorgados durante 2026. La formación incluye dos clases teóricas obligatorias de dos horas y luego siete clases prácticas personalizadas de una hora en circuito cerrado.

Para avanzar a la parte práctica será necesario aprobar un examen de 40 preguntas con al menos 80% de respuestas correctas. Quienes completen el curso recibirán un certificado y, al momento de tramitar la licencia, no deberán repetir el curso teórico ni rendir nuevamente esa instancia.

Podrán anotarse personas de 18 a 64 años, con domicilio en Salta Capital y que nunca hayan sacado licencia de conducir. Los inscriptos serán distribuidos por comisiones y recibirán por WhatsApp la fecha de inicio.