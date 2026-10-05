Billeteras, tarjetas y préstamos: las claves detrás del aumento del endeudamiento familiar

El economista Juan Lucas Dapena advirtió en Pelo y Barba por Aries sobre el crecimiento de los problemas de endeudamiento familiar y apuntó contra las elevadas tasas de interés que cobran bancos, tarjetas de crédito, billeteras virtuales y comercios.

Según explicó, muchas familias enfrentan una combinación complicada: los salarios no aumentaron al mismo ritmo que determinados gastos, mientras servicios y costo de vida continuaron subiendo. En ese escenario, algunos hogares asumieron compromisos financieros que después no pudieron sostener.

“Las deudas se llevaron puesto tu presupuesto”, resumió Dapena. Como ejemplo, señaló que había observado una financiación de tarjeta de crédito con una tasa superior al 85% anual y calificó esos costos como excesivos.

El economista también puso el foco sobre los jóvenes que acceden a préstamos mediante billeteras virtuales con pocos pasos. Advirtió que una persona de 18 o 19 años puede recibir rápidamente $100.000 sin dimensionar el costo posterior y terminar sin capacidad para devolverlos. “Hay mucha culpa del sistema financiero”, sostuvo, tanto por las tasas como por la facilidad para entregar dinero.