Rematan propiedades en La Estancia de Cafayate por deudas de expensas

La Estancia de Cafayate S.A. reclama judicialmente el pago de expensas comunes a un estadounidense y un británico. Ante la falta de cancelación, avanzó hasta la ejecución de los inmuebles. Uno de los socios de La Estancia de Cafayate S.A. es el exdiputado provincial Esteban Romero, según la información societaria del emprendimiento.

Las subastas fueron ordenadas por el Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial, Laboral, de Personas y Familia del Distrito Judicial del Centro, con sede en Cafayate, y estarán a cargo del martillero Carlos Alberto Galli Monot.

Los dos remates están previstos para las 11, en el salón del Club Social “La Estancia de Cafayate”, sobre la Ruta Nacional 40, kilómetro 4340.

Una propiedad de 1.819 metros cuadrados

En el primer expediente, Nº 584/14, denominado “La Estancia de Cafayate S.A. vs. Daniels, John – Ejecutivo por cobro de expensas comunes”, saldrá a subasta un inmueble de 1.819,70 metros cuadrados, ubicado dentro del complejo La Estancia de Cafayate Wine & Golf.

La subasta tendrá una base de $105 millones. Si no hubiera oferentes, después de una espera de 15 minutos, el inmueble podrá ser rematado sin base. El demandado figura con pasaporte estadounidense

El segundo lote supera los 5.800 metros cuadrados

El segundo remate corresponde al expediente Nº 582/14, caratulado “La Estancia de Cafayate S.A. vs. Kullich, Paul – Ejecutivo por cobro de expensas comunes”. En este caso se rematará un inmueble con una superficie considerablemente mayor: 5.868,77 metros cuadrados.

También tendrá una base de $105 millones y, de no presentarse postores, podrá ser subastado sin base luego de 15 minutos. El demandado está identificado con pasaporte británico

Al igual que en el primer caso, el adjudicatario deberá entregar inicialmente el 20% del precio y, una vez aprobada la subasta, cancelar el saldo dentro de los cinco días desde su notificación.