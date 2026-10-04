Salta suma 30 cuatriciclos para patrullaje: en qué zonas ya funcionan

La Policía de Salta incorporó 30 cuatriciclos para reforzar los patrullajes en sectores donde otros vehículos tienen mayores limitaciones de acceso. Los primeros ya comenzaron a circular y la distribución continuará de manera gradual.

Por ahora, hay unidades asignadas a plaza 9 de Julio, Cerro San Bernardo y Parque San Martín, mientras que el próximo destino será San Lorenzo. La idea es utilizarlas especialmente en zonas donde un patrullero o incluso una motocicleta no ofrecen la misma capacidad de desplazamiento.

El comisario Cristian Aguilera explicó en Qué Domingo por Aries que se trata de una herramienta inédita para la fuerza provincial y que la asignación definitiva de los vehículos se definirá mediante una planificación específica.

“La Policía nunca tuvo este tipo de vehículos”, señaló. También remarcó que los cuatriciclos permiten llegar a sectores de difícil acceso y que su incorporación se hará de forma paulatina según las necesidades de cada zona.