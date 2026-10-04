Salta suma 30 cuatriciclos para patrullaje: en qué zonas ya funcionan

Plaza 9 de Julio, Cerro San Bernardo y Parque San Martín ya cuentan con unidades en circulación. San Lorenzo será el próximo punto en incorporarlas.
 
Policiales04/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Policía de Salta incorporó 30 cuatriciclos para reforzar los patrullajes en sectores donde otros vehículos tienen mayores limitaciones de acceso. Los primeros ya comenzaron a circular y la distribución continuará de manera gradual.

Por ahora, hay unidades asignadas a plaza 9 de Julio, Cerro San Bernardo y Parque San Martín, mientras que el próximo destino será San Lorenzo. La idea es utilizarlas especialmente en zonas donde un patrullero o incluso una motocicleta no ofrecen la misma capacidad de desplazamiento.

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El comisario Cristian Aguilera explicó en Qué Domingo por Aries que se trata de una herramienta inédita para la fuerza provincial y que la asignación definitiva de los vehículos se definirá mediante una planificación específica.

La Policía nunca tuvo este tipo de vehículos”, señaló. También remarcó que los cuatriciclos permiten llegar a sectores de difícil acceso y que su incorporación se hará de forma paulatina según las necesidades de cada zona.

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