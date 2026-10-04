Gimnasia y Tiro no pudo en La Ciudadela y cayó ante San Martín

Fotos: Prensa Oficial GYT

Gimnasia y Tiro no pudo sumar en su visita a La Ciudadela y perdió 1 a 0 ante San Martín de Tucumán, por la fecha 32 de la Primera Nacional.

El partido fue parejo durante gran parte del desarrollo, hasta que a los 22 minutos del segundo tiempo Santiago Briñone apareció para marcar el único tanto de la jornada y darle la victoria al conjunto tucumano.

Sobre el cierre hubo expulsiones en ambos equipos. Nahuel Gallardo vio la roja en San Martín, mientras que Lautaro Gordillo fue expulsado en Gimnasia y Tiro. El delantero del Albo no podrá estar en la próxima fecha.

Con esta derrota, el Millonario se mantiene con 48 puntos y en el quinto lugar de la Zona B, posición que comparte con Midland.

Ahora, Gimnasia y Tiro deberá cambiar rápidamente el chip: en la próxima jornada visitará a Gimnasia de Jujuy, en una nueva edición de uno de los clásicos más importantes del norte argentino.